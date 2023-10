São Paulo x Grêmio: onde assistir e escalações do jogo do Brasileirão

As duas equipes estão separadas por nove pontos na tabela e vêm de derrota. O Tricolor paulista aparece em 11º, com 35, enquanto o Imortal é o quarto, com 44.

Classificação e jogos Brasileirão

O técnico Dorival Jr busca se distanciar do Z4 e pode promover a entrada de James Rodríguez no time titular. O meia-atacante foi destaque com a Colômbia nos jogos das Eliminatórias e deve ganhar chance após ter ficado fora da derrota do time para o Goiás.

Já os comandados de Renato Gaúcho olham para a vaga direta na Libertadores. A equipe deve contar com o retorno de Villasanti, que não atuou no revés para o Athletico-PR após ter defendido a seleção paraguaia na Data Fifa, mas não terá Reinaldo, expulso no último jogo.

O Grêmio levou a melhor no duelo do 1º turno. O Tricolor gaúcho venceu por 2 a 1, na Arena, com gols de Cristaldo e Reinaldo. Calleri, que é baixa para o jogo de hoje após a cirurgia realizada no tornozelo, fez para o São Paulo.

São Paulo x Grêmio -- 28ª rodada do Brasileirão

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data e hora: 21 de outubro de 2023, às 18h30

Transmissão: Premiere