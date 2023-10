Escalações: São Paulo inicia com James Rodríguez e Grêmio usa 3 zagueiros

São Paulo e Grêmio estão escalados para o duelo de tricolores que começa às 18h30 (de Brasília), de hoje (21), no Morumbi, pela 28ª rodada do Brasileirão. No time paulista, a novidade é James Rodríguez como titular após destaque na Data Fifa, na equipe gaúcha, Renato Gaúcho usou três zagueiros e surpreendeu.

Escalação do São Paulo

Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Wellington; Pablo Maia, Alisson, James Rodríguez e Michel Araújo; Lucas Moura e David.