São Paulo: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

James Rodríguez. O colombiano deve ganhar uma chance no meio de campo ao lado de Lucas. James, titular de seu país nos dois jogos da última data Fifa, adquiriu ritmo físico e é uma das esperanças paulistas para esta noite.

Rival tímido como visitante. O Grêmio não vence atuando fora de casa desde o início de julho, quando superou o Bahia. Desde então, foram nove jogos (cinco empates e quatro derrotas) de tropeços.

Motivo para desconfiar

Fraqueza ofensiva sem Calleri. Desde que o argentino se afastou para passar por cirurgia no tornozelo, o São Paulo não marcou gols — e pouco atacou — nas últimas duas partidas. A ineficiência preocupa Dorival, que vive desafio de encaixar as peças para fazer seu time balançar as redes novamente.

