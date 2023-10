'Não é normal', diz Suárez sobre sequência negativa do Grêmio

Luís Suárez lamentou a derrota do Grêmio para o São Paulo, hoje (21), por 3 a 0, pela 28ª rodada do Brasileirão. Na saída de campo, o uruguaio disse que a sequência negativa do time gaúcho não pode ser encarada com naturalidade.

O Grêmio não vence há quatro jogos e perdeu os últimos três compromissos no Brasileirão. Dependendo da conclusão da rodada, a equipe pode deixar a zona de classificação para a próxima Libertadores.

A equipe de Renato Gaúcho venceu apenas um dos últimos sete compromissos.