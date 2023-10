Maycon surpreende Mano e faz Corinthians pensar na permanência em 2024

A ideia do presidente Duilio Monteiro Alves e do gerente Alessandro Nunes é consultar o Shakhtar para saber o que é necessário para o jogador ficar, seja em novo empréstimo ou em definitivo. O novo mandatário, então, já teria as informações suficientes para tomar a decisão. Duilio apoia André Negão, candidato da situação. Augusto Melo é o nome da oposição.

O Corinthians tem preferência de compra de Maycon, mas não há no contrato um valor definido para a venda. O Timão precisaria negociar uma quantia com os ucranianos, que não gostam da ideia da prorrogação do empréstimo.

Canal do Corinthians

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.