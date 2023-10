Ex-time de Firmino na Alemanha quer tornar referência modesto clube de SC

Imagem: Thiago Vasconcelos/Barra

Intercâmbio e workshops

No Brasil desde a última quarta-feira, o CEO do Hoffenheim encontrou Sebastian Bacher, CEO do Barra, que é alemão e trabalha há 12 anos no grupo. Ele comanda as ações de integração no clube catarinense desde 2020 e vive no Brasil desde 2021.

Neste período foram feitas várias atividades, como workshops com comissões técnicas, com psicólogos, trabalhos sobre diagnósticos cognitivos, performance sob stress, método de treinamento, sempre com especialistas de Europa e Brasil se comunicando numa parceria integral de 'mão dupla'.

Outro ponto importante é a terceira edição do intercâmbio de atletas. O primeiro ocorreu em março do ano passado, o segundo em novembro de 2022, e agora três atletas partirão para Alemanha para um período de trabalho de duas semanas.

Por lá, participarão dos treinos e jogos das categorias de base, poderão ter um diagnóstico físico e cognitivo completo na estrutura do clube e conhecerão a cultura alemã.