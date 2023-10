Após tentativas frustradas, Santos vê melhora no clube com trio da cidade

Com Marcelo, o Peixe venceu Bahia, Vasco e Palmeiras em sequência, mas perdeu para o Red Bull Bragantino. A derrota para o Bragantino foi considerada injusta por conta das chances criadas pelo Santos.

Gallo, responsável direto pela permanência de Marcos Leonardo, está próximo ao elenco e tem papel mais atuante em relação a Falcão, Newton Drummond e outros executivos anteriores.

Já a preparação física teria melhorado com Carlito Macedo. Números de GPS positivos foram apresentados à diretoria nos últimos dias.

Com o trio da cidade em alta, o Santos voltará a campo para enfrentar o Internacional, domingo, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

