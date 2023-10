Tite escancara contraste com Sampaoli e mostra que unir o Fla é sua missão

Tite

Mais diálogo

Tite conversou bastante com os jogadores durante a partida no Mineirão. Na reta final de Sampaoli, era comum ver contatos praticamente inexistentes até nas paradas técnicas. Até Filipe Luís participou dos diálogos sobre posicionamentos.

Com um início difícil, o treinador ajeitou o time no papo, o que fez com que o Fla abrisse o placar no fim do primeiro tempo. "Fomos nos ajustando e ditando o ritmo. É a característica do Flamengo, que gosta de ter a bola e eu também".

Com nomes como Arrascaeta e Gabigol no banco, o técnico exaltou os reservas. Um dos desafios, além de aumentar a motivação, é fazer com que os jogadores do banco também mostrem confiança: "Entrar em jogos assim é muito difícil e os quatro que entraram foram verdadeiramente no ritmo do jogo. Precisar de todos e todos darem a parcela de contribuição me deixou feliz".

Vítor Pereira e Jorge Sampaoli reclamavam constantemente das lesões, mas Tite preferiu dividir a responsabilidade. Para ele, quando um atleta se machuca, "o problema é do técnico e do preparador porque não quantificou carga o suficiente para que tivesse um bom desempenho". Ele também elogiou o departamento médico rubro-negro ao falar sobre perder David Luiz e Bruno Henrique.