Santos não abaixa a guarda e adota discurso otimista mesmo após derrota

Com os jornalistas, Marcelo teve mais cuidado para não parecer que estava de alguma forma satisfeito com o resultado. No vestiário, o treinador adotou discurso mais claro.

Marcelo entende que o Santos, apesar da derrota, teve bom desempenho e merecia ao menos um empate. A percepção é que o resultado só foi a derrota por conta do capricho nas finalizações.

Marcelo Fernandes elogiou e agradeceu os jogadores pela entrega até o fim, enquanto os líderes do grupo pediram a palavra e disseram que o Santos vai forte para enfrentar o Internacional, domingo, no Beira-Rio e que, se o rendimento for repetido, não haverá outro tropeço.

Não estou feliz pelo resultado, mas feliz pelo desempenho. Jogo difícil, mas nos entregamos ao máximo. Não comemoramos antes e agora não podemos ficar tristes. Agora temos um jogo dificílimo em Porto Alegre. Vamos fortes para lá

Marcelo Fernandes

Desfalques importantes

O Santos não terá jogadores importantes contra o Internacional, em duelo direto contra o rebaixamento. O Peixe é o 17º, com 30 pontos, enquanto o Colorado é o 13º, com 32.