RMP: Palmeiras vai ser vice do 'Mico do ano', só atrás do Flamengo

Renato Mauricio Prado afirmou no Fim de Papo que o Palmeiras vai ser vice-campeão do "mico do ano", só atrás do Flamengo. Na opinião do colunista do UOL, a temporada 2023 ficou muito aquém do esperado e é a pior na era Abel Ferreira.

'É muito pouco para esse elenco do Palmeiras': "Esse ano parece muito o ano que o Palmeiras ganhou a Libertadores do Flamengo, que foi um ano em que o Palmeiras também não ganhou coisa nenhuma, mas chegou na final da Libertadores, ganhou com um escorregão do Andreas Pereira com o gol do Deyverson e esqueceu-se toda temporada para trás. É assim mesmo, quando você ganha uma Libertadores, o resto não interessa. Mas o Palmeiras naquele ano não tinha ganho nada, rigorosamente nada, de mãos abanando, como ele tem chance de ficar agora só com o Paulistinha e a Supercopa do Brasil, que ele ganhou nesta temporada de 2023. É muito pouco para um elenco como o do Palmeiras".

'O Palmeiras é vice do mico do ano, atrás do Flamengo': "Agora, essa história da Leila começa a ser gestada quando o Palmeiras perdeu os dois melhores jogadores da temporada anterior, Scarpa e Danilo, e não vai ao mercado. O Palmeiras já estava fragilizado pelas saídas desses dois e desarrumou de vez com a contusão do Dudu, que não estava jogando bem, não vivia grande temporada, mas dava certo equilíbrio ao time. Isso tudo acontece porque o Palmeiras não tem reservas à altura e a torcida, obviamente, bota a responsabilidade nas costas da Leila. Da maneira enviesada do Abel, ele reclamou também. Então esse vai ser o pior ano da era Abel Ferreira, não consigo ver outro ano que tenha tido tanto fracasso. Ele só não é pior que o Flamengo, porque o Flamengo tinha expectativas ainda maiores, porque disputava o Mundial, e foi um fiasco em todas as posições. Então, o Palmeiras vai ser vice do mico do ano. Agora, se ele não for nem para a Libertadores, ele ultrapassa o Flamengo, se o Flamengo for".