Pedro diz que Tite levou paz ao ambiente do Flamengo: 'Novo começo'

O atacante ressaltou que o treinador chamou os jogadores para conversar diversas vezes ao longo da partida. Ele também falou do lado humano de Tite.

"Se mostrou muito feliz de estar no Flamengo. É um cara bastante experiente e ver a alegria dele de estar aqui, a vontade de trabalhar. Desde o primeiro dia ele procurou conversar com todos os jogadores para deixar clara a ideia que pretende implementar no Flamengo. É um cara que procura conversar, entender. Ter igualdade com todos na briga pela titularidade. O elenco é muito qualificado e ele busca o melhor de cada jogador. Busca entender, conversar, estar mais próximo. Esse lado humano muito favorável. Sem dúvidas traz uma paz para o ambiente. Todos os jogadores estão empolgados", disse.

"Sei que a temporada não tem sido tão fácil assim, mas os números mostram que estão bons. Está sendo um trabalho de superação. Esse ano tive momentos difíceis no Flamengo, não só eu mas todo o elenco. Sabíamos que poderíamos ir mais longe. Mas agora é um novo começo, espero que a gente termine o ano bem. Faltam 11 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. Cada partida é uma final. Nosso objetivo maior é a Libertadores, sabendo que não depende só de nós sermos campeões. Mas temos tudo para crescer, evoluir. O professor Tite chegou e dá para ver a alegria dele de trabalhar no Flamengo. Estamos todos em prol desse objetivo", completou.

O jogador está perto de completar 100 gols pelo Fla. São 99 até o momento.

Pedro celebrou o fato de o treinador ter aceitado trabalhar ainda em 2023. "Os jogadores vão poder conhecer o Tite mais perto, ver a ideia que quer para todos nós. Ajuda muito a chegada já neste ano".

O camisa 9 também admitiu ter ficado feliz quando soube da contratação. A diretoria não consultou os jogadores na escolha. "Trabalhei com ele na Copa do Mundo, vi a qualidade que tem dentro e fora de campo. Fiquei feliz com a escolha da diretoria e a aceitação dele. Tem tudo para dar certo, evoluir e conquistar nossos objetivos".