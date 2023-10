Payet ganha prestígio no time do Vasco por humildade e esforço em interagir

Porém, há no grupo quem fale francês e o ajude na adaptação, casos do goleiro Léo Jardim e do zagueiro Robson, que já atuaram por Lille (FRA) e Nice (FRA), respectivamente. No departamento de futebol há também o ex-lateral direito Léo Matos, que jogou no Olympique de Marseille e é um dos que mais têm lhe dado assistência no dia a dia no Rio de Janeiro.

Mas mesmo os que não sabem falar francês já se comunicam e brincam com Payet na "linguagem universal da bola". Um deles é Alex Teixeira, o homenageado na comemoração do meia em seu primeiro gol pelo Vasco.

Durante a semana, Teixeira havia deixado o bigode, algo que gerou brincadeiras por parte de Payet. Depois de balançar a rede do Fortaleza, ele correu em direção ao banco de reservas vascaíno com o dedo sobre a boca, imitando o estilo do companheiro, que sorriu e lhe deu um abraço.

O Payet é uma referência dentro e fora de campo. Eu admiro muito quando a pessoa é humana, e o Payet é humano demais. A gente aprende todo dia com ele. Pode ver que quando ele faz o gol, ele corre, vai abraçar o Teixeira, e naturalmente todo mundo vai abraçar ele. Isso mostra que o cara é querido pelo grupo. Um cara que veio para somar, não tem vaidade alguma. Ele é um cara extraordinário. Todo mundo que está aqui dentro pode confirmar que o que estou falando é verdade

Léo, zagueiro e um dos capitães do Vasco

Os mais jovens também gostam de Payet. Marlon Gomes e Praxedes, por exemplo, fizeram questão de chamá-lo após o jogo para um abraço coletivo e já o ensinaram a falar a frase "aqui é Vasco".