Mauro Cezar: Estreia de Tite não empolgou, mas deixou 1ª impressão positiva

O colunista Mauro Cezar Pereira analisou no Posse de Bola a estreia de Tite pelo Flamengo, com vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão. Para ele, embora não tenha sido empolgante, a primeira impressão deixada pelo trabalho do treinador foi muito positiva.

'O Flamengo dominou amplamente a partida': "Eu achei bem dentro do roteiro esperado, um time mais seguro defensivamente, o Cruzeiro também é muito frágil ofensivamente, o Cruzeiro tem dificuldades sérias de fazer gol, está numa fase bem complicada, se aproximando do rebaixamento. Durante uns 20 minutos, conseguiu fazer uma pressão no campo do Flamengo e dificultou, mas depois não aguentou e arrefeceu. Teve até uma chance, o Rossi fez uma boa defesa, difícil até, ele foi buscar no canto direito embaixo, mas depois da metade do primeiro tempo o Flamengo dominou muito amplamente a partida. O Tite fez uma inversão, o Everton Ribeiro estava fazendo uma partida horrorosa pela direita, não ajudava o Wesley defensivamente e não conseguia dar sequência às jogadas, o Cruzeiro avançava muito por aquele lado, e com a inversão do Gerson pela direita e o Everton Ribeiro pelo meio o time melhorou bastante, cresceu, teve domínio e chegou ao primeiro gol num erro crasso do Castán, o Ayrton Lucas fez 1 a 0. E aí, em um pênalti tolo no Wesley, o Pedro bateu e fez 2 a 0".

'A primeira impressão foi muito positiva': "Depois, o Flamengo administrou o jogo bem no estilo Tite lá nos tempos do Corinthians, o time mostrou evolução e não correu riscos. O Flamengo foi bem no jogo aéreo, não tomou nenhuma bola por cima. Então, foi um jogo muito seguro, para uma estreia foi importante. Acho que foi uma boa estreia, domingo pega o Vasco embalado, o Vasco tem uma das melhores campanhas no segundo turno. Foi bom para o Flamengo, dentro do esperado, o time agora está em terceiro e abriu uma vantagem de 3 pontos para Grêmio e Palmeiras, que são adversários diretos na briga por uma vaga na Libertadores. Não foi empolgante, nem era para ser, mas foi uma primeira impressão muito positiva, de muita coisa que tem que ser feita".