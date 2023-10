Governo reduz exigência mínima de jogos por ano na licitação do Maracanã

O governo do Rio reduziu o número mínimo de jogos por ano aos candidatos a gestores do Maracanã pelos próximos 20 anos. No novo edital de licitação publicado ontem (19), a demanda é que o concorrente seja detentor de pelo menos 25 partidas por temporada. Na versão anterior do edital, o número estipulado era 70.

O que aconteceu

Segundo o documento, 75% dos 25 jogos devem ser da Séries A ou B do Brasileirão, da Copa do Brasil ou de torneios continentais, como Libertadores e Sul-Americana.