Foi bom ou ruim? Corinthians entre a esperança e a frustração após empate

O Corinthians saiu do Maracanã com um mix de sensações após o empate por 3 a 3 com o Fluminense. De um lado, esperança pela atuação do time no primeiro tempo; do outro, o sabor amargo pela vitória fora de casa ter escapado por entre os dedos.

Pontinho ou pontão?

O resultado não foi nem tão bom, nem tão ruim. A situação na tabela explica o sentimento dúbio que ficou após o empate: o Corinthians conquistou um ponto no Rio, chegou a 32 e pulou para a 12ª colocação, mas está apenas a dois pontos de distância do Santos, primeiro time do Z4.