Ex-Santos e Fla ganha série e fala sobre retorno ao futebol após 6 anos

O meia-atacante afirmou no episódio de estreia que não retornou por dinheiro. "Não estou voltando a jogar futebol por causa de dinheiro, estou pelas pessoas. Pelas pessoas que estão aqui, e por mim, obviamente. Quero voltar a jogar futebol, e vou conseguir. Eu sei do que sou capaz, eu sei que qualidade técnica eu tenho. Você não desaprende a jogar futebol", declarou.

Ele disse que uma das motivações foi o seu filho começar com perguntas sobre a carreira do pai. "Tenho um filho de seis anos que começou a entender que gosta de jogar bola e a me perguntar: 'Pai, por que você parou?'. 'Pai, você jogou com o Neymar?'. Estou aqui para provar para mim mesmo que eu sou capaz, e pelo meu filho", complementou.

Jean ainda desabafou que essa pode ser a sua última chance no futebol. "Ficar cinco anos sem jogar futebol e resolver voltar, é normal as pessoas desacreditarem, ficarem com um pé atrás e não abrirem as portas. Estou com 28, se eu errar agora, provavelmente eu não vou querer continuar", acrescentou.

O negócio é se condicionar fisicamente. O que precisar, estou à disposição, para treinar mais que todo mundo. Jean Chera, na série

Ele corre contra o tempo perdido para retomar o preparo físico. "O Jean tem uma desvantagem, porque são cinco anos [parado]. Ele vai sofrer mais, vai ter que correr mais, vai ficar fora de alguns trabalhos principais, vai ter que fazer cargas maiores do que todo mundo", afirmou o preparador físico Marcilio Lima.

O jogador atuou em apenas uma partida pelo EC São Bernardo e sonha em renovar o contrato após a disputa da Copa Paulista. "Se Deus permitir e o clube quiser, a gente renova para a A3 [do Paulistão] do ano que vem e vamos juntos subir para a A2. O que for para ser, coisas vão acontecer.