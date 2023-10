'Destruí tudo em um dia': o volante impedido de jogar futebol por trapaça

Ela tentou ligar, mas Gabriel não atendeu porque seu celular já tinha sido apreendido pela Operação Penalidade Máxima, que entrou às 6h da manhã no hotel em que ele morava em Erechim, no Rio Grande do Sul.

Os promotores encontraram provas do crime em celulares de jogadores e empresários.

"Eu sempre ensinei aos meus filhos o caminho correto e não entendi por que o Gabriel tomou a decisão que tomou", diz a mãe, sentada na calçada em frente de casa em Santa Fé.

Até hoje, ela não consegue falar do assunto na frente do filho, primogênito que cresceu longe do pai e que sentiu desde cedo sobre os ombros a responsabilidade de prover.

"Nós dois sempre enfrentamos nossas dificuldades juntos, e ele cresceu com essa coisa de precisar ajudar em casa, de ter que ganhar dinheiro para dar para gente uma vida melhor. Talvez isso tenha contribuído."

O esquema

Segundo Tota, o homem que o abordou é o empresário Victor Yamazaki Fernandes. No primeiro contato, ofereceu entre "R$ 30 e R$ 50 mil". Victor também se tornou réu no processo e responde em liberdade.