Mano faz diagnóstico do Corinthians e lamenta 'gostinho' após empate cedido

O Alvinegro subiu para a 12ª posição, mas deixou escapar a oportunidade de respirar mais aliviado na tabela. Com 32 pontos, o clube tem apenas dois a mais que o Santos, primeiro time do Z4 do Brasileirão.

Mano analisou a evolução do time em campo. Ele teve 11 dias para implementar seu estilo de jogo e os jogadores corresponderam no primeiro tempo, mas ainda busca a sua primeira vitória em seu retorno ao Corinthians.

O que mais Mano disse na coletiva

2º tempo diferente: "No 2º tempo, naturalmente, o Fluminense iria arriscar. Fez substituição que sempre faz, baixando o André, e entrou Arias, um dos melhores do Campeonato Brasileiro, e nos empurrou para trás. Com a posse de bola muito forte, dois homens com largura, isso trouxe nossos extremos muito para trás. Perdemos a saída, que era o que a gente tinha bastante no 1º tempo e não conseguimos mais. Mesmo assim, poderiamos ter sustentado um pouquinho, no 3º gol a bola voltou muito rápido e entrou no meio da nossa defesa, algo raro porque a defesa se portou bem".

Substituições: "Fizemos uma mudança no intervalo que pode ser discutida sobre ter influenciado ou não a equipe. Nas outras já não tinhamos a posse, foram feitas por desgaste físico. Precisava de jogador de característica um pouco mais de segurar na frente, um jogador de força, que é o Felipe [Augusto]. Renato entrou no Giuliano, que fez um jogo muito bom, mas que não ia sustentar por mais tempo, intensidade bastante grande. Como o Flu vinha muito pelos lados, optamos pelo Gustavo para segurar. Se estivessem contruindo pelo meio, teríamos colocado um meia. Acho que independentemente dos jogadores que entraram ou não, já tinhamos baixado a linha por não sustentar a bola".