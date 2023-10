Cambistas têm delivery e vendem final da Libertadores por até R$ 5 mil

"Anota meu Whatsapp aí que eu levo na sua casa". Esta foi a frase mais proferida por cambistas na última quarta-feira (19), nos arredores do Maracanã, antes do jogo entre Fluminense e Corinthians, quando a reportagem do UOL se passou por torcedor em busca de ingressos para a final da Copa Libertadores, dia 4 de novembro, entre o Tricolor e o Boca Juniors. Os preços atingem até R$ 5 mil.

A abordagem por dezenas de cambistas começou pouquíssimos minutos depois de chegar na rua Professor Eurico Rabelo, onde há o acesso do Setor Sul do estádio e que concentra a maior parte dos torcedores do Fluminense.

A aproximação ocorreu sem o menor pudor e preocupação com o policiamento. Alguns deles ofereceram ingressos a menos de cinco metros de policiais e guardas municipais, que em nenhum momento interviram.