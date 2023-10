Torcida do Vasco exibe bandeirão com menino Gui, que ficou 16 dias em coma

Guilherme Gandra Moura emocionou o Brasil com sua história. Ele possui uma doença genética rara, a epidermólise bolhosa, e viralizou em um vídeo de reencontro com a mãe após sair do coma.

O menino é vascaíno fanático e fã do atacante Gabriel Pec, que o abraçou e virou seu "melhor amigo".

Pec costuma visitar Gui, já entrou em campo com ele e foi em sua festa de aniversário, assim como o ídolo vascaíno Edmundo.

Gui também já visitou o treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa e foi recebido pelos jogadores do atual elenco.

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou no dia 29 de setembro a "Lei Gui", que promete dar assistência às pessoas com epidermólise bolhosa e uma pensão.

Torcida fez 'vaquinha' para o bandeirão

O bandeirão de 40m x 27m também contém a histórica frase "enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal", que ficou imortalizada pelo ex-presidente do clube Cyro Aranha.