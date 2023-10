Técnico do Santos pede cabeça erguida após derrota: 'Feliz pelo meu time'

Ausência do Tomás Rincón

"O Rincón se encaixou muito bem no esquema, no clube. É nosso capitão. Com certeza faz falta em qualquer equipe. Nos portamos bem, ele volta em Porto Alegre, é um reforço, perdemos Jean Lucas e João Paulo. Os que entram dão conta do recado, não podemos lamentar. Quem entra resolve como já resolveu. Não é o peso dele, é de todos. Ótimo profissional, mas a equipe correspondeu e fez um bom jogo".

Gol foi ducha de água fria no segundo tempo

"O trabalho no vestiário foi sobre o primeiro tempo bom, em que perdemos oportunidades. Tomamos um gol e sofremos um pênalti, fomos para o vestiário e demos injeção de ânimo. Mudei o esquema para colocar dois rápidos. Soteldo era meia hora, mas coloquei 45. Mendoza em velocidade na linha alta. A bola ia muito longe, pegou no braço do Joaquim e entrou, aí é difícil, por mais que se tente sair. A equipe procurou, tentou, teve várias jogadas de profundidade e não conseguiu converter. Tem dia que nada acontece para o bem, mas nunca tirando o mérito do adversário que soube concluir as oportunidades e temos que ser corretos na avaliação".

Mudança para o 4-3-3

"Eu troquei porque estavam flutuando, o Sasha com Evangelista na nossa linha de três zagueiros. Com 2 a 0 no vestiário, tem que tentar. Trabalhamos a linha de quatro durante a semana também. Kevyson estava bem, Dodô foi opção para manter a saída de três adiantando o Braga pela direita. É difícil falar isso, mas estou satisfeito pelo que a equipe criou. Adversário com conjunto muito bom, com maior pressão pós-perda, que mais finaliza e jogou de igual para igual. Não executamos nossas finalizações e eles foram felizes nas deles".