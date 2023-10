Santos amplia repertório de jogadas ensaidas para surpreender Bragantino

O uruguaio Maxi Silvera substitui o venezuelano. Com os rivais mais cansados, o objetivo é que o camisa 10 seja uma válvula de escape importante com os rivais mais cansados.

Dodô e Lucas Lima, suspensos na vitória sobre o Palmeiras, também estão de volta. Messias e Nonato saem do time.

A provável escalação é: João Paulo, Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Dodi, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Maxi Silvera e Marcos Leonardo.

Após três vitórias consecutivas, o Santos respirou e começou a rodada na 15ª colocação, com 30 pontos.

Canal do Santos

