RMP: São Paulo precisa reagir; time campeão não briga contra o rebaixamento

Renato Mauricio Prado analisou no UOL News Esporte a queda de rendimento do São Paulo no Brasileirão após o título da Copa do Brasil. Na opinião do colunista do UOL, o time de Dorival Jr. precisa começar a reagir, sob pena de entrar na briga contra o rebaixamento.

'A motivação caiu, e o São Paulo está jogando pedrinhas': "O futebol brasileiro tem um pouco isso, depois que você ganha um título e não tem chance de disputar outro, naturalmente a motivação e o empenho caem um pouco. É algo que aconteceu no Flamengo e está acontecendo de novo no São Paulo. Ao conquistar a Copa do Brasil, um título que ganhou uma importância especial para o São Paulo pelo fato de ser inédito e, mais do que isso, garantiu ao São Paulo algo que ele não conseguiria pelo Brasileirão, que é uma vaga direta na Libertadores. Ou seja, o São Paulo de fato não tem nada a fazer no resto da temporada a não ser evitar um improvável rebaixamento. A motivação caiu e, como no Flamengo depois das conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil, o São Paulo está jogando pedrinhas".

'Um time campeão não pode brigar contra o rebaixamento': "É preocupante isso, acho que deveria haver uma ação mais enérgica do Dorival para tentar mudar essa situação e terminar o ano com dignidade no Campeonato Brasileiro, coisa que no Flamengo ele não conseguiu fazer, o Flamengo caiu para sexta posição, até porque deu férias a todo mundo. Não é o caso do São Paulo, que não deu férias a ninguém e precisa reagir, um time campeão da Copa do Brasil não pode começar a brigar contra o rebaixamento".