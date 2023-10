RMP e Milly alertam: Corinthians e Cruzeiro estão jogando para cair

Siga o UOL Esporte no

Siga o UOL Esporte no

Os colunistas Milly Lacombe e Renato Mauricio Prado debateram no UOL News Esporte a acirrada briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Para eles, Corinthians e Cruzeiro não estão jogando nada e correm sério risco de voltarem à segunda divisão.

Milly: 'Pelo que estão jogando, Corinthians e Cruzeiro caem'