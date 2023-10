PVC: Concessão da Arena Barueri à empresa de Leila Pereira não está fechada

A Arena Barueri deve ser a casa do Palmeiras quando o Allianz Parque estiver sendo utilizado pela WTorre, o que acontece algumas vezes por temporada. A empresa de Leila Pereira ligada ao grupo Crefisa venceu a licitação pelo período de 35 anos.

A BSB Arenas, que administra o Mané Garrincha e que está entrando na concorrência do Maracanã, entende que não se sacramentou a negociação para a FAM/Crefisa ter a concessão da Arena Barueri. A BSB Arenas espera a aprovação que não foi feita ainda da documentação da FAM e, se não der certo o processo da FAM como concessionária da Arena Barueri, a BSB Arenas tenta ser a concessionária. Então, ainda não está assinado, ainda pode entrar grama do cerrado com a BSB Arenas tentando administrar a Arena Barueri. PVC

Palmeiras tem piores públicos como mandante na Arena Barueri

PVC informou ainda que a Arena Barueri tem os dois piores públicos do Palmeiras nas duas últimas temporadas. Em 2022, o Verdão jogou para 14 mil pessoas no Paulistão. Neste ano, pelo Brasileirão, foram pouco mais de 17 mil pagantes no clássico contra o Santos.

O pior público do Palmeiras neste ano no Allianz Parque foi 28.900, contra Ferroviária, em fevereiro, mas o pior público do ano foi na Arena Barueri, Palmeiras e Santos, a derrota por 2 a 1 no domingo retrasado, com 17.000 pagantes. Veja que no ano passado o pior público do Palmeiras também foi em Barueri, 14.000 pessoas contra o Juazeirense, pela Copa do Brasil. Barueri não é um lugar onde a torcida do Palmeiras goste de ir. PVC

