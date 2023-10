Primeira escalação de Tite tem Pedro no ataque do Flamengo; veja o time

Cruzeiro e Flamengo estão escalados para o jogo de hoje (19), às 19h, no Mineirão. A primeira escalação do técnico Tite tem Pedro e Bruno Henrique no ataque.

O Cruzeiro vai a campo com: Rafael Cabral; Palacios, Luciano Castán, Neris e Marlon, Matheus Jussa, Ian Luccas, Lucas Silva; Kaiki, Matheus Pereira e Bruno Rodrigues.

Zé Ricardo tem dois desfalques confirmados por suspensão: o zagueiro Lucas Oliveira e o volante Filipe Machado, ambos pelo terceiro amarelo. William está fora após sofrer concussão.