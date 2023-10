Para Tironi e Ruiz, Fla está sendo 'mesquinho' com o Flu no caso Maracanã

Arnaldo Ribeiro: "A final única é uma aberração, assim como o VAR, dessas coisas novas do futebol, estaria nos meus 10 mandamentos de situações impossíveis. Não dá certo, é uma péssima ideia, vai contra toda ideia do torneio, é ridículo, anula a questão da melhor campanha, torcida mandante, torcida visitante, é um absurdo. Sobre o imbróglio específico, é todo mundo querendo aparecer e tirar uma casquinha. A final está marcada há 200 anos e agora fica cada um puxando para o seu lado. Agora, vai precisar de um pouco de bom-senso, ou seja, liberar para depois do jogo do Flamengo para que a Conmebol tome conta do estádio".

Eduardo Tironi: "Eu também acabaria com a final em data única e, para mim, a atitude do Flamengo é pequena. Se o Flamengo tivesse na final do Maracanã, ele queria que ficasse fechado um ano antes, mas como ele não está, ele quer impedir que o Fluminense seja campeão no Maracanã. Para mim, é uma mesquinharia, não condiz com o tamanho do Flamengo, o clube mais popular do Brasil, eu acho pequeno, uma atitude pequena dessa diretoria do Flamengo que não condiz com a grandeza do clube".

