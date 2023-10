Palmeiras: dois motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

Jovens em ação. Titulares no último duelo, Endrick e Kevin devem permanecer no ataque palmeirense após boas atuações nas últimas partidas. Jhon Jhon também pode ganhar oportunidade.

Motivos para desconfiar

Fase ruim. Abel e seus comandados estão há cinco jogos sem vencer. Foram dois tropeços contra o Boca na Libertadores e três no Brasileirão — para Grêmio, Bragantino e Santos. A turbulência gerou protestos da torcida e até mesmo uma entrevista coletiva protagonizada pela presidente Leila Pereira.

Visita amarga. O Atlético-MG é o terceiro melhor visitante desta edição do Brasileirão. De 13 duelos disputados longe de Minas Gerais, a equipe venceu cinco, tomando apenas nove gols — média de menos de um gol por partida.

