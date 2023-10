Palmeiras vai a campo com Endrick, Kevin e convocados; veja escalações

João Martins, que substitui Abel Ferreira no comando palestrino hoje, manteve Endrick e os convocados (Raphael Veiga, Gómez e Piquerez) no time titular. O auxiliar optou pela entrada do também jovem Kevin no ataque, movendo Artur para o banco de reservas.

Felipão fortaleceu mais o meio de campo do Galo e colocou Alan Franco e Zaracho juntos entre os titulares. Pavón foi para a reserva.

Confira as escalações: