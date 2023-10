Atlético-MG vence, Palmeiras é vaiado no Allianz e vê crise aumentar

O Palmeiras amarga uma sequência de quatro derrotas no Brasileirão e cai para a 5ª posição, com 44 pontos — agora são 14 de distância para o líder Botafogo, que soma 58.

Palmeiras e Atlético-MG voltam a campo no domingo (22), pela próxima rodada do Brasileiro. O Galo terá pela frente um clássico diante do Cruzeiro, no Mineirão, às 16h, enquanto os paulistas encaram o Coritiba, no Couto Pereira, às 18h30.

Jogadores do Atlético-MG comemoram em meio à decepção de atletas do Palmeiras em jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Como foi o jogo

Felipão vira pedra no sapato do Palmeiras. Na última vez em que esteve na casa alviverde, o experiente treinador eliminou o ex-clube na semifinal da Libertadores, a frente do Athletico-PR, no ano passado. Abel Ferreira não pôde "se vingar" de Scolari, pois foi suspenso por dois jogos por acusar o árbitro Bruno Arleu — o mesmo do jogo de hoje — de roubo em duelo contra o Grêmio. O auxiliar João Martins foi o comandante do Palmeiras hoje.

Susto duplo no Palmeiras: o Atlético-MG abriu o placar na primeira finalização do jogo, e Endrick e Menino sentiram. Hulk inaugurou o marcador com um chutaço logo aos dois minutos. Ainda no começo, as joias palestrinas caíram no gramado e receberam atendimento. O camisa 9 trombou com Lemos, mas ficou tudo ok depois. Já o meia sofreu uma fisgada na perna e precisou ser substituído aos 12.