Governo do Rio sanciona 'Lei Gui', inspirada em menino xodó do Vasco

Tayane que propôs a lei, aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) no mês passado.

Com a lei, o Governo do Estado do Rio se compromete a pagar uma pensão à pessoas com epidermólise bolhosa e também garante o fornecimento de curativos, medicamentos, suplementos, consultas e exames diagnósticos. O valor da pensão ainda não foi definido.

A epidermólise bolhosa é uma doença genética que não tem cura e não é transmissível, mas provoca graves ferimentos na pele, o que inspira um alto custo em cuidados.

Gui e sua mãe acompanharam a votação na Alerj no fim do mês passado, ocasião em que o menino estava vestido com uma camisa do Vasco e uma cruz de malta desenhada no cabelo. Após a lei aprovada, ele falou no plenário:

Agora vocês vão receber os curativos dos seus filhinhos borboletas e eles vão se sentir 'mais melhor ainda'.

Gui, menino que inspirou a lei para pessoas com epidermólise bolhosa

Apaixonado pelo Vasco e fã do atacante Gabriel Pec

Gui ao lado de seu ídolo, Gabriel Pec, no campo do Maracanã, em jogo do Vasco Imagem: Daniel Ramalho / Vasco

Gui é vascaíno fanático e fã do atacante Gabriel Pec, que o abraçou e virou seu melhor amigo. "Tio Pec" costuma visitar o menino, já o levou a entrar em campo no Maracanã e foi em sua festa de aniversário, assim como o ídolo vascaíno Edmundo.