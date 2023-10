Flamengo: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Cruzeiro mal em casa: o time mineiro não vence no Mineirão pela Série A desde 2019. A última vitória no estádio foi em novembro de 2022, diante do CSA, pela Série B. Além disso, o Cruzeiro não conquista os três pontos como mandante há seis jogos.

Motivação diferente: enquanto interino, Mário Jorge já havia apontado a necessidade de recuperar a garra do elenco. A mudança de treinador pode ajudar na motivação do grupo, que busca a vaga na Libertadores.

Motivo para desconfiar

Dificuldade fora de casa: o Flamengo empatou nos últimos três jogos fora de casa (Goiás, São Paulo e Corinthians) e tenta retomar o caminho das vitórias. Apesar disso, o Rubro-Negro é o melhor visitante do Brasileiro.

