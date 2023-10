Fla e Flu ficam com Maracanã até fim do ano e governo define licitação

Atualmente, o contrato do governo do estado é com o Flamengo, mas o tricolor faz parte da administração como interveniente anuente - já que não contava com as certidões necessárias quando o trâmite começou, em 2019.

Até agora, Fla e Flu firmaram nove permissões de uso com o governo - o atual termina na segunda-feira (23).

O cenário incomoda o Vasco, que conta com a parceria da WTorre e da Legends para formar um consórcio e participar da concorrência.