Fla começa Era Tite após semana intensa e expectativa por modelo de jogo

A chegada na Data Fifa foi também estratégica para que o treinador tivesse tempo de implementar seus métodos e conhecer o clube.

A maior expectativa é sobre qual estilo de jogo o treinador deve adotar. Ele afirmou que é preciso se adaptar ao time, e não ao contrário. Jorge Sampaoli tinha o mesmo discurso, mas não conseguiu colocar em prática.

Conversas, bola parada e contato com os funcionários marcaram a primeira semana do técnico no Ninho do Urubu. O Fla divulgou imagens de Tite cumprimentando quem trabalha no dia a dia do CT.

Tite teve alguns papos individuais com os jogadores para falar sobre preferências em campo e até aparar arestas, como no caso de Gabigol. Pedro também teve um diálogo com o treinador.

O ex-comandante da seleção admitiu que o foco nos primeiros dias foi bola parada, além da implementação do que quer na fase ofensiva e defensiva.

Desfalques nos treinos

Tite aproveitou videochamadas para entrar em contato com os jogadores convocados, que não participaram das atividades do treinador na semana. Foram os casos de Gerson, no Brasil, Arrascaeta, no Uruguai, e Erick Pulgar, no Chile.