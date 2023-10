Corinthians tem Renato no banco e novidades contra o Flu; veja times

Mano deixou Renato Augusto no banco e promoveu diversas entradas no time titular. Caetano foi o escolhido para a vaga do suspenso Lucas Veríssimo; Fausto Vera assumiu a vaga de Moscardo, lesionado; Pedro ganhou a posição no ataque e a dupla Giuliano e Ruan Oliveira entrou no meio de campo. Já o uruguaio Bruno Méndez e o paraguaio Matias Rojas ficam como opção após defenderem suas seleções na Data Fifa.

Diniz também mexeu na equipe. Marlon ocupou a vaga do lesionado Nino, enquanto Martinelli e Lima também entraram no time titular. Jhon Arias, que esteve com a Colômbia nos últimos jogos das Eliminatórias, está como reserva.

O Tricolor das Laranjeiras tem 41 pontos e briga por uma vaga no G6. O time busca voltar a vencer na competição, mas não pode contar com John Kennedy, com virose.

O Alvinegro paulista, por sua vez, aparece na parte de baixo, com 31 pontos. A equipe ainda busca sua vitória sob o comando de Mano Menezes.

A partida tem início às 21h30 (de Brasília) e será transmitida por Sportv e Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Veja as escalações