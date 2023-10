Elenco do Al-Hilal e JJ mandam recado a Neymar: 'Sofremos a dor com você'

Lesionado, o atacante Neymar recebeu hoje (19) recados de apoio do elenco do Al-Hilal, em conjunto com o técnico Jorge Jesus. O atacante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo em jogo da seleção brasileira, na noite de terça-feira.

O que aconteceu

Os principais nomes do Al Hilal desejaram força para Neymar, em vídeo divulgado hoje pelo clube saudita nas redes sociais.