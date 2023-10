Cruzeiro x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite.

Cruzeiro x Flamengo -- Campeonato Brasileiro

Data: 19 de outubro de 2023, às 19h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Premiere

