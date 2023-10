Fla liquida Cruzeiro em 5 minutos e dá cartão de visitas em estreia de Tite

Tite teve cautela no primeiro jogo. O treinador não mudou muito o time que vinha sendo utilizado e não fez mudanças imediatas no dia a dia e na equipe. Ele conversou bastante com os jogadores durante a partida. Gabigol e Arrascaeta começaram no banco.

Classificação e jogos Brasileirão

Dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo esteve no Mineirão para acompanhar a partida e recebeu diversas ofensas e protestos. Elias, ex-Flamengo, estava no mesmo camarote. Primeiro reforço para 2024, Zé Ivaldo também foi ao estádio.

O Cruzeiro não vence no Mineirão pela Série A desde 2019. A última vitória no estádio foi em novembro de 2022, diante do CSA, pela Série B. Além disso, não conquista os três pontos como mandante há sete jogos. O Flamengo é o melhor visitante do campeonato.

Problemas para Zé Ricardo no clássico: Palacios, Wesley e Marlon receberam o terceiro amarelo e estão fora do jogo com o Atlético-MG na próxima rodada.

Problemas para Tite: o zagueiro David Luiz torceu o pé sozinho e saiu na maca durante o segundo tempo. Bruno Henrique também sentiu no final da partida, mas sofreu somente com câimbras.

Como foi o jogo

O Cruzeiro começou melhor o jogo, levando mais perigo e se aproveitando da fragilidade defensiva do adversário. Rossi salvou as oportunidades do time mineiro enquanto o Flamengo tentava se encontrar na marcação adversária. O meio-campo tinha dificuldades para encaixar as jogadas.