Corinthians: dois motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

Pós-seleção. O técnico Fernando Diniz não esteve no Fluminense nos últimos dias por causa dos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias. O Brasil, inclusive, empatou com a Venezuela e perdeu para o Uruguai. Diniz retorna com preocupações na cabeça, o que pode ajudar o Corinthians.

Motivos para desconfiar

Visitante inofensivo. O Corinthians é o 16º pior visitante do Brasileirão, com duas vitórias em 13 jogos. O Fluminense é o segundo melhor mandante.

Desfalques importantes. O Corinthians não contará com Lucas Veríssimo (suspenso) e Gabriel Moscardo (lesionado). Os dois estão entre os jogadores mais confiáveis do Corinthians na temporada.

