Vasco aciona Justiça para concorrer com Flamengo e Fluminense pelo Maracanã

O contrato atual que dá a gestão do Maracanã a Flamengo e Fluminense termina na segunda-feira (23), um dia após o clássico Flamengo x Vasco no estádio.

O desejo do Vasco é participar da concorrência em um consórcio com a WTorre e a Legends.

Nove permissões

Flamengo e Fluminense tiveram, até agora, nove permissões de uso, com 180 dias de vigência, sendo a primeira assinada em 12 de abril de 2019. Foi o jeito de não deixar o estádio parado após o rompimento do contrato de concessão com a Odebrecht.

O Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ) disse que o governo deveria realizar uma concorrência para definir a próxima gestão temporária do Maracanã — o edital de licitação entrou em discussão recentemente no órgão.

O Vasco diz que o governo do Rio conduz uma "fabricação de emergência flagrante" para renovar a permissão de uso com Fla e Flu.