Fama repentina com titularidade no Corinthians assustou tímido Moscardo

Apesar da timidez, o amigo destacou que o jogador faz questão de ser atencioso. A joia corintiana passou a ser mais reconhecida e os pedidos de fotos se tornaram recorrentes. "Está começando a ficar complicado para entrar na sala. Ele fica com vergonha, mas dá toda a atenção do mundo", acrescentou Guilherme. Aos poucos, Moscardo vai se adaptando à nova realidade.

Fora de campo, consegui entender como ele é. O Gabriel, não o Moscardo. É um menino cheio de sonhos, muito educado, base muito boa. Ele gosta muito de ajudar as pessoas, mesmo sendo tímido, e se esforça muito para passar uma boa impressão. Ele ainda não tem muita noção do que está acontecendo, ainda é um pouco ingênuo, mas é questão de tempo. Guilherme Borges

Moscardo também não é muito de sair; ele prefere ficar em casa. "É uma pessoa que prefere estar e viajar com a família, com os amigos, com a namorada. Com as pessoas que estão no convívio dele desde sempre. Não é de gostar de balada. Tem uma cabeça muito madura", comentou a influenciadora Helo Lara, que é amiga do jogador e o acompanha desde o sub-17.

Evolução no futebol

Em campo, Moscardo "tirou de letra" a promoção no time principal. Helo Lara afirmou que já sabia que ele conseguiria se adaptar entre os profissionais. Por sempre estar nos jogos da base e também na Neo Química Arena, ela desenvolveu amizade com o jogador e com a família dele.

Gabriel Moscardo e a amiga Helo Lara Imagem: Reprodução/Instagram_helo_lara