Neymar passará por exames à tarde; CBF discute com Al-Hilal divulgação

O jogador desembarcou na capital paulista durante a madrugada, está usando muletas e com a perna esquerda imobilizada.

Ele torceu o joelho ao tentar apoiar a perna durante uma disputa de bola ainda no primeiro tempo da derrota do Brasil para o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa.

Há suspeita de uma lesão mais grave. Mas Lasmar disse ontem que era preciso paciência e não conclusões precipitadas. As primeiras horas pós-trauma são importantes para ver como o edema no local vai ser formado.

Vamos repetir a avaliação clínica amanhã. Depois da avaliação por imagem, definimos o diagnóstico e informamos. Há suspeita de lesão que precisa ser melhor avaliada. Acabou de acontecer, pouco tempo da entorse, aguardar é importante, ver como joelho vai responder, o possível edema que vai se formar. Exames vão ser repetidos e vou ficar em São Paulo para acompanhar. Imagem vai mostrar a extensão da lesão. A princípio nos preocupamos com as estruturas mais importantes, mas, para fechar o diagnóstico, precisamos de tempo maior. Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, após o jogo contra o Uruguai

Com o resultado do exame de imagem e o diagnóstico, o departamento médico da seleção fará contato com o Al-Hilal, clube da Arábia Saudita onde Neymar joga.

A CBF ainda vai verificar com os árabes como será a divulgação do resultado.