Neymar aumenta lista de lesões na seleção e vê período com Diniz ameaçado

O exame de imagem hoje (18), em São Paulo, vai detalhar o grau da lesão no joelho esquerdo. Foi um lance fortuito, numa disputa de bola com De La Cruz, ainda no primeiro tempo em Montevidéu.

Mas com a perspectiva de que o problema vai tirá-lo de combate a médio elongo prazo, é possível enxergar Neymar fora da próxima Data Fifa, em novembro, quando o Brasil enfrentará Colômbia (em Barranquilla) e Argentina (no Maracanã).

Os jogos mais importantes da era Fernando Diniz, que tem prazo de validade até julho de 2024, terão passado após isso.

Para o ano que vem, restam no período de vigência do acordo de Diniz com a CBF os amistosos contra Espanha e, provavelmente, Inglaterra, em março. Além disso, podem entrar na conta os jogos pré-Copa América. O torneio começa em junho e, no mundo ideal da CBF, já terá a presença de Carlo Ancelotti.

No caso de um resultado mais grave nos exames de Neymar, lesões ligamentares no joelho geralmente demandam, no mínimo, seis meses de afastamento dos gramados. O craque, nesse cenário, perderia até os amistosos de março.

Neymar no centro do projeto

Ficar sem Neymar é tudo o que Diniz não queria quando topou assumir de forma transitória a seleção. O técnico sempre deixou claro que tinha o camisa 10 no centro do projeto, classificando Neymar como uma "aberração" do bem.