MP do Rio pede que vice do Flamengo seja autuado por lesão corporal

Outros torcedores

O Ministério Público fala sobre os outros dois torcedores que ofenderam Marcos Braz antes de Leandro. Imagens nas redes sociais dos próprios homens gravaram o momento.

Por depoimento, os dois souberam através das redes sociais da presença de Braz na loja e foram até lá protestar pelo momento do Flamengo.

O documento diz que Marcos Braz não teve qualquer reação nesse primeiro momento. "Tendo somente o senhor Carlos André se dirigido aos mesmos e também gesticulado e falado algumas palavras não identificadas, que indicam que teria solicitado aos dois que deixassem o local, o que aconteceu logo em seguida", diz o MP.

Fabrício da Silva Atanazio e Alexandre Farias de Souza disseram ter deixado o local sem contato com Leandro. O Ministério Público considera, portanto, que a presença dos dois não tem relação direta com a agressão posterior, já que o entregador agredido não estava no momento.

"Não restam dúvidas de que tanto Marcos Braz quanto Carlos André não se sentiram atemorizados com aquela situação inicial, tanto que se mantiveram tranquilamente no interior da loja e, logo em seguida, com a chegada de um casal e outro homem, Marcos é solicitado a tirar fotos com as pessoas que chegaram à loja, o que fez solicita e tranquilamente".