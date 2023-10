Fim do débito? Luciano vê brecha 'em casa' para retomar espaço com Dorival

A oportunidade serve também para Dorival "pagar uma dívida" com o seu camisa 10: no fim do mês passado, o treinador reconheceu estar "em débito" justamente por deixar o atleta no banco mesmo diante de boas atuações.

Classificação e jogos Brasileirão

Um jogador que foi importante ao longo de todo esse processo foi o Luciano. De repente, ele ficou de fora, mas mesmo assim foi muito participativo em vestiário e entrou com espírito de luta. [...] Reconheço estar em débito com o Luciano por ele não estar atuando neste instante. Ele não fez partidas em que tenha merecido sair. Entendo isso, mas precisava tomar uma decisão e fazer uma opção Dorival Júnior

O palco da partida de hoje, aliás, é trunfo do atacante, que nasceu em Goiás e iniciou sua trajetória justamente no Atlético-GO, rival do adversário paulista desta noite.

Atuar "em casa" também pode dar fim a um jejum amargo: o último gol de Luciano longe de São Paulo ocorreu há cinco meses, quando o Tricolor venceu o Sport, na Ilha do Retiro, ainda pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Já com status de reserva, ele marcou apenas uma vez nas últimas dez partidas — de pênalti, contra o Coritiba, em lance que garantiu a vitória do clube do Morumbi.

Luciano e mais dez?

Mesmo sem a sombra de Calleri, Luciano encara uma forte concorrência pela vaga de centroavante da equipe de Dorival até o fim do ano.