Lavieri diz que Palmeiras mudou postura por Bruno Henrique: 'Alguém sentiu'

O colunista Danilo Lavieri analisou no UOL News Esporte que a ofensiva do Palmeiras por Bruno Henrique mostra uma mudança de postura do clube no mercado. Segundo ele, alguém sentiu internamente as críticas feitas à administração de Leila Pereira e Anderson Barros.

'É um risco assumir um contrato de 4 anos com BH': "É um risco? É um risco o Palmeiras assumir um contrato de 4 anos com um jogador que tem 32 para 33 anos, ele vai fazer em dezembro agora. É uma questão arriscada, mas no futebol você tem que assumir risco algumas vezes, pode ser que o Palmeiras esteja pensando em assumir esse risco pensando na qualidade que o Bruno Henrique já mostrou, é um jogador muito bom, que vai fazer a diferença, que chega, veste a camisa e será titular, na posição que ele gosta, é um jogador que seria perfeito para o Palmeiras, isso dentro de campo".

'Administração do Palmeiras tem crédito financeiro': "Fora de campo, me chama a atenção a mudança de postura do Palmeiras, porque há uma semana, na quarta passada, a entrevista da Leila Pereira era 'o Palmeiras não é lugar para jogar aposentado, não vamos contratar jogador para terminar carreira'. E agora está fazendo uma proposta de 4 anos para um cara que vai terminar com 37 para 38 anos, com uma belíssima remuneração para um time que está muito equilibrado financeiramente. Já vão pagar 7 milhões de dólares no Aníbal, agora tem o Bruno Henrique, estão assumindo os riscos, estou curioso para saber como o Palmeiras vai fazer para pagar todas essas contas, a administração do Palmeiras tem crédito nessa questão financeira, então beleza, me parece que eles estão estruturados o suficiente para fazer esse contratação".