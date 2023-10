Goiás x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Brasileiro

Goiás e São Paulo se enfrentam hoje, no Hailé Pinheiro (Serrinha), às 21h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo vai passar na TV Globo (SP, GO, AL, MT, MS, TO e PR) e no Premiere (pay-per-view). O Placar UOL também acompanha a partida em tempo real.

O Goiás não vence há sete jogos no torneio, entrou na zona de rebaixamento e precisa superar os paulistas para sair do sufoco. A equipe de Armando Evangelista soma apenas 27 pontos em 26 partidas disputadas.