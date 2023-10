Gerson e Arrascaeta são relacionados no Flamengo; volante pode ser titular

O Flamengo terá Gerson e Arrascaeta relacionados no primeiro jogo sob o comando do técnico Tite. Os dois se reapresentaram no Ninho do Urubu na manhã desta quarta-feira e viajam para Belo Horizonte com o time.

O que aconteceu

O Fla encerrou a preparação para enfrentar o Cruzeiro, nesta quinta, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.