Dono de patrocinador do Palmeiras declara apoio a ídolo do Vasco em eleição

Estou aqui com meu amigo Pedrinho, candidato à presidência do Vasco da Gama. Se ele for eleito, darei todo o meu apoio a ele. E a torcida do Vasco da Gama pode ter certeza de que ele será um grande presidente com o meu apoio e com o que eu puder fazer por ele

José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa

Pedrinho, por sua vez, agradece o apoio do empresário, dizendo ser "uma honra" contar com o apoio de Lamacchia, que também é dono do Centro Universitário FAM, outro patrocinador do Palmeiras.

Muito obrigado. Para mim, é um prazer. Todas as visitas que fizemos, fomos muito bem recebidos. Para mim é um honra ter o senhor ao meu lado. Se Deus quiser, faremos um Vasco grande novamente

Pedrinho, candidato à presidência do Vasco

Por fim, o dono da Crefisa volta a manifestar o desejo para que Pedrinho se torne presidente do Vasco.

Espero que você seja eleito para a felicidade do torcedor vascaíno

José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa

Pedrinho conta com outros nomes de peso lhe apoiando, como o ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Paulo César Salomão Filho — que será seu vice-geral; e com o CEO da Accenture, Leonardo Framil — que será seu líder consultivo.