Cebolinha aposta em salvação com Tite após frustração e ostracismo no Fla

O ano era 2019 e, nas transmissões da TV Globo, um efusivo Galvão Bueno se encantava e derramava elogios a Everton Cebolinha, aposta de Tite para aquela Copa América. Com um futebol ousado, o então atacante do Grêmio foi destaque e artilheiro na campanha do título da seleção brasileira e viveu seu auge, algo que não conseguiu manter na sequência no Benfica e, agora, no Flamengo.

Cebolinha chegou em 2022 com status de grande reforço do Rubro-Negro, que garantiu sua compra por nada menos que 13,5 milhões de euros (cerca de R$ 72 milhões na cotação atual). As expectativas, no entanto, ainda não se concretizaram.

Ano passado, com Dorival Júnior, sagrou-se campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, mas nunca foi titular absoluto, algo que se repetiu este ano com Vítor Pereira e, posteriormente, Jorge Sampaoli.